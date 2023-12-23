Жуткое ДТП с автобусом в Алматы: в сети появилось видео избиения водителя
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В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как мужчина напал на женщину-водителя автобуса в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Судя по видео, между водителем и пассажиром возникает словесная перепалка, затем мужчина бьет женщину, после чего за неё вступается другой пассажир. Также на записи можно увидеть и сам момент ДТП, когда неуправляемый автобус во что-то врезается. Подозреваемый в это время пытался скрыться с места происшествия, то ему не позволили другие пассажиры.
Видео: Kris_p_almaty
Напомним, трагедия произошла вечером 22 декабря, рядом с седьмой горбольницей. В полиции сообщили, что пассажир автобуса 47-го маршрута ударил женщину-водителя, она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус въехал в толпу людей возле остановки, а также протаранил четыре автомобиля. Три человека скончались на месте происшествия до приезда врачей. Четверо были госпитализированы. Ранее в сети попало видео этой жуткой аварии.
Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. В отношении него зарегистрировано уголовное дело по статье 293 УК РК (хулиганство) и части 3 статьи 351 УК РК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). По этой статье ему грозит лишение свободы до 8 лет.
Задержанный водворён в изолятор временного содержания ДП. Начато следствие.
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