Водитель автобуса потерял сознание после удара пассажира - ДП о трагедии в Алматы
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В департаменте полиции Алматы прокомментировали происшествие у 7-й городской больницы, где автобус въехал в группу людей на остановке, передаёт BaigeNews.kz.
"В 18:15 пассажир автобуса 47-го маршрута (перевозчик ТОО "ДуманТрансКом") в результате конфликта ударил водителя - женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами", - сообщили в полиции.
Три человека погибли, четверо получили телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы.
Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан.
Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 4 статьи 345 УК РК.
Назначена экспертиза.
Другие обстоятельства устанавливаются.
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