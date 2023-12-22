Водитель автобуса потерял сознание после удара пассажира - ДП о трагедии в Алматы

В департаменте полиции Алматы прокомментировали происшествие у 7-й городской больницы, где автобус въехал в группу людей на остановке, передаёт BaigeNews.kz.

"В 18:15 пассажир автобуса 47-го маршрута (перевозчик ТОО "ДуманТрансКом") в результате конфликта ударил водителя - женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами", - сообщили в полиции.

Три человека погибли, четверо получили телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы.

Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 4 статьи 345 УК РК.

Назначена экспертиза.

Другие обстоятельства устанавливаются.