Автобус сбил группу людей в Алматы - соцсети
Сегодня, 20:17
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Сегодня, 20:17Сегодня, 20:17
212Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Жуткая авария произошла в районе 7-й городской больницы в Алматы. По словам очевидцев, автобус въехал в группу людей, передаёт BaigeNews.kz.
По неподтверждённой пока информации, есть погибшие.
В соцсетях появились кадры с места происшествия. На них запечатлён автобус маршрута №47. На земле лежат несколько человек.
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