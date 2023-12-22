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Автобус сбил группу людей в Алматы - соцсети

Сегодня, 20:17
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 20:17
Сегодня, 20:17
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Жуткая авария произошла в районе 7-й городской больницы в Алматы. По словам очевидцев, автобус въехал в группу людей, передаёт BaigeNews.kz.

По неподтверждённой пока информации, есть погибшие.

В соцсетях появились кадры с места происшествия. На них запечатлён автобус маршрута №47. На земле лежат несколько человек. 

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