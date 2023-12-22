О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Алматы сообщили врачи
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В Управлении здравоохранения Алматы сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшем у 7-й горбольницы, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, три человека погибли до приезда "скорой".
Трое взрослых госпитализированы в городскую клиническую больницу №7 с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга. У одного из пострадавших сломано левое бедро.
Ещё один пострадавший - 15-летний подросток направлен в детскую городскую клиническую больницу №2 с диагнозом: Перелом костей левой стопы.
Трагедия произошла в 18:15 возле остановки. В полиции сообщили, что пассажир автобуса 47-го маршрута ударил водителя - женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами.
Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан.
Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 4 статьи 345 УК РК.
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