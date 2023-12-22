Видео жуткой аварии в Алматы попало в Сеть

Департамент полиции Алматы распространил видео момента аварии с автобусом, в результате которой три человека погибли, передаёт BaigeNews.kz.

Запись изъята в Центре оперативного управления ДП Алматы.

Трагедия произошла в 18:15 у 7-й горбольницы. В полиции сообщили, что пассажир автобуса 47-го маршрута ударил женщину-водителя, она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами.

Три человека скончались на месте происшествия до приезда врачей. Четверо госпитализированы.

Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. В отношении него зарегистрировано уголовное дело по статье 293 УК РК (хулиганство) и части 3 статьи 351 УК РК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). По этой статье ему грозит лишение свободы до 8 лет.

Задержанный водворён в изолятор временного содержания ДП. Начато следствие.