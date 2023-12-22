Трагедия в Алматы: Уголовное дело возбудили против пассажира, ударившего водителя автобуса

В Алматы задержали мужчину, по вине которого произошло жуткое ДТП с автобусом, передаёт BaigeNews.kz.

"В отношении мужчины, ударившего водителя автобуса, зарегистрировано уголовное дело по статье 293 УК РК (хулиганство) и статье 351 УК РК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Трагедия произошла в 18:15. В полиции сообщили, что пассажир автобуса 47-го маршрута ударил женщину-водителя, она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами.

Три человека скончались на месте происшествия до приезда врачей. Четверо госпитализированы.