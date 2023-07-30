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Жителям трёх городов Казахстана советуют меньше гулять в воскресенье
По прогнозам "Казгидромета" в Алматы, Актобе и Астане 30 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Жителям этих городов специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее "Казгидромет" дал прогноз погоды по Казахстану на 30 июля. На большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. На западе Казахстана ожидаются пыльные бури. Лишь на юге страны сохраняется погода без осадков.
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