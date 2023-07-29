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Жару и неустойчивую погоду обещают казахстанцам в воскресенье
По прогнозам "Казгидромета", на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. На западе Казахстана ожидаются пыльные бури. Лишь на юге страны сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.
Днём в Алматинской, Кызылординской, Мангыстауской, Актюбинской областях, областях Жетысу, Улытау, на юге Костанайской, Карагандинской областей ожидается сильная жара 35-42°С.
Днём на юге Актюбинской области сохраняется очень сильная жара 42°С.
На большей части Алматинской, Туркестанской, Актюбинской, в Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, областях Улытау, Абай, Жетысу, на юге Костанайской, на юге, востоке Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Мангистауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. На востоке Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, севере – чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Акмолинской области оидается высокая пожарная опасность, на западе, юге - чрезвычайная пожарная опасность. На западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. На большей части Северо-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.
На севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Днём на западе, востоке, юге области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем на западе, востоке, юге области 15-20 метров в секунду. В Атырау ожидается ветер западный, северо-западный днем порывы 15-18 метров в секунду.
На севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
На западе, севере Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
Днём на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области сохраняется сильная жара 38-39 градусов.
Днём на востоке области Улытау ожидается гроза. Днём на большей части области сохраняется сильная жара 35-37 градусов.
Днём на севере, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Днём на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В Караганде гроза.
Днём на севере, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Днём на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. 30 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 30 июля днем ожидается гроза.
На севере, западе области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 метров в секунду.
30 июля на юге Павлодарской области и в Павлодаре ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
В районе Алакольских озёр области Жетысу ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днём ожидается сильная жара 35-37 градусов.
Днём на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный днем при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Днём сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Днём ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный днём при грозе порывы 15 метров в секунду.
Днём на юге Костанайской области ожидается сильная жара 35 градусов.
30 июля – 1 августа днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара 35-39 градусов.
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