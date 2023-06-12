Жителям Бородулихинского района доставили помощь

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С самых первых дней пожара волонтёры, неравнодушные граждане и местные исполнительные органы начали помогать жителям Бородулихинского района, который принял на себя удар стихии. Представители госорганов, партийные организации, предприятия, частные лица, некоммерческие организации, депутаты маслихатов, представители Дома дружбы и Ассамблеи народа Казахстана собирают гуманитарную помощь. Они отправляют в пострадавший от пожара район продукты, медикаменты и предметы первой необходимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

Всю гуманитарную помощь загрузили на спецавтотранспорт и доставили в "Бородулиху-Жерновку" и "Озерки-Талицу", где активно ведётся борьба с пожарами. Ежедневно на пожаре помощь оказывают порядка 80 местных волонтёров и более 100 человек из Семея, Усть-Каменогорска и Астаны. Они сменяются другими неравнодушными гражданами, прибывшими протянуть руку помощи.

Только за последний день было обеспечено 1,5 тонны питьевой воды, 400 килограммов баранины, мяса птицы, 600 килограммов овощей (картофель, лук, морковь), больше 100 литров масла. Руководители крестьянских хозяйств выделили две машины для доставки продуктов питания.

"В такой момент мы все должны быть вместе! Нас не должно разделять личное отношение, какие-то обиды, расхождение мнений. Всё это должно быть забыто. У нас одна судьба. И пережить её мы должны вместе", – отмечает одна из активных волонтёров Семея Евгения Павел.

Накануне пользователи соцсетей распространяли аудиозапись, в которой неизвестная женщина говорит о том, что в Бородулихе нет питьевой воды, и пожарные вынуждены работать на жаре, не утоляя жажду. В акимате области рассказали, что эта информация не соответствует действительности.

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Это подтвердили в АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары". Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Всего за несколько дней гонь распространился более, чем на 60 тысяч гектаров. 9 июня в Семее был объявлен режим ЧС.

Огонь унёс жизни 14 человек. Президент страны лично принёс соболезнования родным и близким погибших и объявил 12 июня Днём национального траура. Глава государства обещал семьям погибших всестороннюю поддержку, в том числе помощь с устройством детей в детские сады и вузы, а также специальные пособия.

К расследованию дела о пожаре в Абайской области, унёсшем жизни 14 сотрудников лесничества, подключилась Генеральная прокуратура. В надзорном органе заявили, что накажут должностных лиц за халатность.