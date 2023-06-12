МЧС и Минэкологии имели доступ к данным о возгорании в "Семей орманы" уже днём 8 июня

Фото: пресс-службы МЧС РК

По данным космического мониторинга, первые очаги возгорания были зафиксированы 8 июня в 11:23 в 67 квартале Батпаевского лесничества Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".

"На космических снимках обнаружено, что пожар охватил село Барышевка, село Успенка и село Поднебесное Бородулихинского района области Абай. По данным дистанционного зондирования Земли на 12:00 часов 9 июня площадь пожара составила более 30 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.

Термальные точки территории пожара на 8-9 июня. Предварительная площадь пожара составляет 34 тысячи гектаров.

Отметим, что космический мониторинг лесных и степных пожаров состоит из двух этапов: оперативное определение очага и распространение пожара до восьми раз в день и определение точной площади выгоревшего участка на основе космических снимков.

Напомним, к расследованию дела о пожаре в Абайской области, унесшем жизни 14 сотрудников лесничества, а также уничтожившим по меньшей мере 60 тысяч гектаров леса, подключилась Генеральная прокуратура. В надзорном органе заявили, что накажут должностных лиц за халатность.