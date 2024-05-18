Казахстан выиграл 14 золотых медалей на турнире по боксу в Астане

Сборная Казахстана завершила международный турнир "Кубок Елорда", который состоялся в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Среди казахстанских боксеров среди мужчин и женщин 14 спортсменов стали чемпионами соревнований.

Мужская команда выиграла девять золотых, восемь серебряных и 14 бронзовых медалей.

Среди женщин золотую награду выиграли пять боксерш, пятеро завоевали "серебро" и 11 спортсменок стали облпдптельницами бронзовых медалей.

Чемпионами турнира среди казахстанцев стали следующие боксеры:

— 51 кг — Сакен Бибосынов;

— 54 кг — Карим Серкебаев;

— 57 кг — Махмуд Сабырхан;

— 60 кг — Талгат Сырымбетов;

— 67 кг — Нурбек Мурсал;

— 75 кг — Тимур Нурсеитов;

— 86 кг — Нурбек Оралбай;

— 92 кг — Сагындық Тогамбай;

— +92 кг — Камшыбек Кункабаев;

— 57 кг — Карина Ибрагимова;

— 60 кг — Виктория Графеева;

— 63 кг — Аида Абикеева;

— 70 кг — Мадина Нурышева;

— +81 кг — Елдана Талипова.