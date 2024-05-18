Казахстан выиграл 14 золотых медалей на турнире по боксу в Астане
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Сборная Казахстана завершила международный турнир "Кубок Елорда", который состоялся в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Среди казахстанских боксеров среди мужчин и женщин 14 спортсменов стали чемпионами соревнований.
Мужская команда выиграла девять золотых, восемь серебряных и 14 бронзовых медалей.
Среди женщин золотую награду выиграли пять боксерш, пятеро завоевали "серебро" и 11 спортсменок стали облпдптельницами бронзовых медалей.
Чемпионами турнира среди казахстанцев стали следующие боксеры:
— 51 кг — Сакен Бибосынов;
— 54 кг — Карим Серкебаев;
— 57 кг — Махмуд Сабырхан;
— 60 кг — Талгат Сырымбетов;
— 67 кг — Нурбек Мурсал;
— 75 кг — Тимур Нурсеитов;
— 86 кг — Нурбек Оралбай;
— 92 кг — Сагындық Тогамбай;
— +92 кг — Камшыбек Кункабаев;
— 57 кг — Карина Ибрагимова;
— 60 кг — Виктория Графеева;
— 63 кг — Аида Абикеева;
— 70 кг — Мадина Нурышева;
— +81 кг — Елдана Талипова.