На слухи о пакистанских студентах у казахстанской границы отреагировали в КНБ

В КНБ РК прокомментировали информацию о группах пакистанских студентов, которые якобы собираются перейти из Кыргызстана в Казахстан после ночных беспорядков в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве отметили, что эта информация не соответствует действительности.

По информации СМИ, этой ночью в столице Кыргызстана в местах массового проживания иностранцев прошли акции протеста с участием местных жителей.

Как сообщает агентство 24.kg, протестующие требовали правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая, когда в одном из хостелов Бишкека возник конфликт между иностранцами и гражданами Кыргызстана. Во время беспорядков были избиты несколько местных жителей.

До данным СМИ, в ночь на 18 мая возле хостела собралось свыше ста человек. К утру число собравшихся увеличилось до тысячи, молодые люди "захотели разобраться с иностранцами". Возмущенные граждане перекрыли трассу, также зафиксированы факты погромов в общежитии, где проживают иностранцы. Отмечается, что во время ночных беспорядков пострадали 29 человек.