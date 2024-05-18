Избил женщину в подъезде: уголовное дело в Алматы расследуют по статье "хулиганство"
18 Мая, 14:19
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18 Мая, 14:1918 Мая, 14:19
706Фото: скриншот с видео
В полиции Алматы прокомментировали шокирующее видео, на котором мужчина на глазах у прохожих напал на женщину в подъезде многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz.
Напомним, видео попало в социальные сети и вызвало возмущения у пользователей.
"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП", — прокомментировали в пресс-службе депаратмента полиции Алматы.
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