Избил женщину в подъезде: уголовное дело в Алматы расследуют по статье "хулиганство"

В полиции Алматы прокомментировали шокирующее видео, на котором мужчина на глазах у прохожих напал на женщину в подъезде многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, видео попало в социальные сети и вызвало возмущения у пользователей.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП", — прокомментировали в пресс-службе депаратмента полиции Алматы.