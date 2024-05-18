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Избил женщину в подъезде: уголовное дело в Алматы расследуют по статье "хулиганство"

18 Мая, 14:19
АВТОР
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скриншот с видео 18 Мая, 14:19
18 Мая, 14:19
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Фото: скриншот с видео

В полиции Алматы прокомментировали шокирующее видео, на котором мужчина на глазах у прохожих напал на женщину в подъезде многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, видео попало в социальные сети и вызвало возмущения у пользователей.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП", — прокомментировали в пресс-службе депаратмента полиции Алматы.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД (@almaty_police_department)

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