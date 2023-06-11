К тушению пожара в области Абай привлекли 14 вертолётов

Фото: МЧС РК

Свежую информацию о ситуации в области Абай, где бушуют лесные пожары, сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается в трех направлениях. Задействовано порядка 1 500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны. Привлечены 14 вертолётов. С начала пожара всего осуществлено 621 сбросов воды с объёмом порядка 1900 тонн воды", — сообщили в МЧС.

Напомним, в природном резервате "Семей орманы" вот уже несколько дней бушуют лесные пожары, в которых погибли 14 работников лесничества. Президент страны сегодня подписал указ о посмертном награждении героев орденом "Курмет".

Между тем, тушение пожара продолжается. Утром 11 июня в МЧС сообщили, что пожар на пяти участках продолжают ликвидировать около 1500 человек, при этом большинство очагов уже локализовано. Однако к вечеру стало известно, что из-за ветра пожарная обстановка в регионе ухудшилась. В Семей эвакуировали 107 жителей из села Талица и прилегающих населённых пунктов: сёл Тепкаши и Половинки.