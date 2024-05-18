Ливень и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов

По прогнозам "Казгидромета", 19 мая на большей части территории мтраны пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке, в центре страны – сильные дожди, град, шквал, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра с пыльной бурей, на юге страны – очень сильный ветер, на северо-западе, севере – туман.

На юге, в центре Карагандинской, в центре области Улытау, на юге Костанайской области, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Кызылординской, на западе, в центре Западно-Казахстанской области, пустынных районах Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в Уржарском районе области Абай, на востоке области Жетысу сохраяняется чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере, в центре области временами 30 м/с и более. В Кызылорде 19 мая временами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал, днем на востоке, в горных районах области ожидается гроза. Ветер западный в северной половине области порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается гроза.

На западе, севере, юге области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с

Ночью на севере, востоке, днем в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области гроза. Ветер северный, северо-западный на юге, востоке, севере области порывы 15-20 м/с.

Днём на севере, востоке, юге области Улытау ожидается временами сильный дождь. Ночью на севере, востоке, в центре области ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге области порывы 23-28 м/с. В Жезказгане ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем на севере, юге области временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер юго-западный ночью на западе, юге, в горных районах 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, западе, в горных районах области порывы 23-28 м/с, на горных перевалах временами 30 м/с и более.

Днём в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается гроза.

На западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, днем град, шквал. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау днём ожидается сильный дождь. Ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

В Астане 19 мая ожидается гроза. Днем град, шкал. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге 15-20, днем порывы 25 м/с. В Павлодаре ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал, в горных районах области град. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте и Туркестане утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23 м/с.

В предгорьях, горных районах Алматинской области ожидаются проливные дожди. На юге области, в горных районах ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, во время грозы 15-20 м/с, иногда порывы 23-28 м/с.

В Алматы ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, порывы во время грозы 15-20 м/с. В Конаеве местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами порывы 15-20 м/с.