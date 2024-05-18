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Токаев и Путин обсудили по телефону сотрудничество между Казахстаном и Россией

18 Мая, 19:13
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Акорда 18 Мая, 19:13
18 Мая, 19:13
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главы государств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Отмечена важность качественной реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне. 

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.

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