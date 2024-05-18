Токаев и Путин обсудили по телефону сотрудничество между Казахстаном и Россией
18 Мая, 19:13
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18 Мая, 19:1318 Мая, 19:13
598Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Главы государств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Отмечена важность качественной реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.