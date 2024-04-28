Жанибек Алимханулы неожиданно согласился на бой с чемпионом WBC

Казахстанский боксер, обладатель титулов чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы продолжил дискуссию с "временным" чемпионом по версии WBC доминиканцем Карлосом Адамесом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ранее Алимханулы заявил, что Адамес — это легкая работа для него, и на самом деле Карлос не хочет с ним драться.

"Серьезно? Хорошо, пришлите мне контракт в понедельник, давайте это засвидетельствуем, и в понедельник я подпишу его где угодно — я готов к бою с тобой в любой день и в любом месте", — возмутился Адамес. "Все знают, что ты ничего не решаешь! Поговори со своим боссом, скажи ему, что Жанибек хочет меня нокаутировать! Если они согласны, то давайте устроим бой! Я тоже готов!" — отреагировал Алимханулы. "Вы все знаете, что я выиграю! Я хочу спросить у всех. В каком раунде он будет нокаутирован?" — поинтересовался затем "Казахский стиль" у подписчиков.

Стоит отметить, что до этого момента Алимханулы не соглашался на поединок с Адамесом из-за того, что доминиканский боксёр малоизвестен и владеет не основным титулом чемпиона мира.

Напомним, свой последний на сегодняшний день бой Жанибек Алимханулы провел в октябре прошлого года, в нем он объединил пояса чемпиона мира по версиям WBO и IBF, остановив в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери.

Ранее Жанибек Алимханулы заявил, что хотел бы провести объединительный бой с одним из обладателей других поясов дивизиона. "Казахский стиль" обратился к чемпиону мира WBC в среднем весе американцу Джермаллу Чарло и кубинскому боксеру Эрисланди Ларе.