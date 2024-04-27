Жанибек Алимханулы бросил вызов двум чемпионам мира
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы заявил, что хотел бы провести объединительный бой с одним из обладателей других поясов дивизиона, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Посредством соцсетей "Казахский стиль" обратился к чемпиону мира WBC в среднем весе американцу Джермаллу Чарло и кубинскому боксеру Эрисланди Ларе.
"Я уже говорил это много раз. Я хочу драться со знаменитыми боксерами. Я надеюсь, мой следующий соперник будет известным! У меня есть два титула, но никто не вызывает меня на бои. Это нехорошо! Лара? Чарло? Я хочу биться с Чарло или Ларой. У них есть титулы, они чемпионы! Где вы, чемпионы? Давайте драться или отдавайте мне титулы!", — написал на своей странице в Х Жанибек.
Напомним, что свой последний на сегодняшний день бой Жанибек Алимханулы провел в октябре, в нем он объединил титулы чемпиона мира WBO и IBF, остановив в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери.
Самое читаемое
- Тучи насекомых атакуют жителей Туркестанской области
- 110-летний американец назвал секреты долголетия
- Ребёнка закопали в огороде: главный педагог Акмолинской области прокомментировал трагедию
- Громкое дело: суд вынес приговор виновному в смертельном ДТП с автобусом в Алматы
- Изнасилование девочки в Туркестанской области: полиция сделала заявление