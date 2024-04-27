Жанибек Алимханулы бросил вызов двум чемпионам мира

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы заявил, что хотел бы провести объединительный бой с одним из обладателей других поясов дивизиона, , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Посредством соцсетей "Казахский стиль" обратился к чемпиону мира WBC в среднем весе американцу Джермаллу Чарло и кубинскому боксеру Эрисланди Ларе.

"Я уже говорил это много раз. Я хочу драться со знаменитыми боксерами. Я надеюсь, мой следующий соперник будет известным! У меня есть два титула, но никто не вызывает меня на бои. Это нехорошо! Лара? Чарло? Я хочу биться с Чарло или Ларой. У них есть титулы, они чемпионы! Где вы, чемпионы? Давайте драться или отдавайте мне титулы!", — написал на своей странице в Х Жанибек.

Напомним, что свой последний на сегодняшний день бой Жанибек Алимханулы провел в октябре, в нем он объединил титулы чемпиона мира WBO и IBF, остановив в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери.