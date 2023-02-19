Фото: рixabay

Эпицентр располагался на расстоянии 54 км к северо-западу от города Кахраманмараш, в котором проживают около 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции. Эпицентр располагался на расстоянии 54 км к северо-западу от города Кахраманмараш, в котором проживают около 376 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Напомним, число погибших в результате двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 39,6 тысяч человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке. По последним данным зарубежных СМИ, число погибших в Турции и Сирии превысило 41 тысячу.

Спасатели со всего мира, в том числе и казахстанские , помогают разбирать завалы и доставать из-под обломков камня и бетона тела погибших, а также вызволять из-под руин чудом выживших людей.