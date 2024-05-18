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Отмену концерта с участием казахстанских артистов объяснили в Астане

18 Мая, 17:54
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акимат Астаны 18 Мая, 17:54
18 Мая, 17:54
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Фото: акимат Астаны

В столице концерт, планировавшийся вечером 18 мая во Дворце единоборств имени Ж.Ушкемпирова, отменен по организационным причинам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В концерте "Хит жұлдыздар ән кеші" должны были принять участие Sadraddin, Adam, Qanay, Baller, Турар Ыдырыс, Жигер Ауыпбаев.
 
В связи с организационными проблемами со стороны самого частного организатора, мероприятие не состоится.

Всем гостям концерта, купившим билеты, организаторы обещают вернуть деньги.

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