Землетрясение в Турции и Сирии: более 41 тысячи погибших

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Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии превысило 41 тысячу, из которых более 38 тысяч жертв пришлось на Турцию, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией 6 февраля. Более 4,7 тысячи повторных подземных толчков произошло в регионе с момента первого землетрясения, пишут зарубежные СМИ.

Трагедия, которая случилась 6 февраля, по количеству жертв стали самой разрушительной в истории Турции, превзойдя землетрясение 1939 года. ВОЗ описывает землетрясения в Турции как худшее стихийное бедствие за столетие.