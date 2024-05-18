Ночные автобусы запустили в Актау

О курсировании автобусов в ночное время сообщили в пресс-службе акимата Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В Актау запущены маршруты №10 и №11, курсирующие в ночную смену, с 22:00 до 06:00 часов, в соответствии с установленным расписанием.

Данная инициатива реализуется в целях повышения туристического потенциала Актау, - отметил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау Асхат Нурмухан.

В городской администрации добавили, что автобусы, курсирующие в ночное время, скоро будут оснащены GPS. Соответственно, в ближайшее время жители смогут отслеживать движение общественного транспорта в приложении Infobus.