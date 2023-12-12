Замерзающих степногорцев призвали обращаться в акимат

Жителей Степногорска попросили обращаться в акимат, если у них возникнут проблемы с обеспечением тепла в квартиру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"Уважаемые степногорцы! В настоящее время все тепловые сети запущены, тепло в микрорайоны поступает в штатном режиме, в случае если у вас возникли проблемы с обеспечением тепла в квартиру, подъезд просим обращаться по телефонам: орготдел аппарата Акима: 62009, 68800; - для выезда специализированной бригады", - говорится в сообщении акимата.

Напомним, часть жителей Степногорска осталась без тепла в квартирах почти на 11 часов. Аварийный порыв произошёл 7 декабря в 21:45 на пересечении улиц Славской и Целиноградской. После того, как порыв на теплотрассе был устранён, к теплу подключили 60 домов. К выходным проблемы с теплом оставались в четырёх многоэтажках.

10 декабря в акимате сообщили, что во все дома Степногорска после аварии вернулось тепло, но корреспонденту BaigeNews.kz вечером 11 декабря некоторые жители Степногорска сообщали, что продолжают замерзать в своих квартирах.