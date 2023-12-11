Жители нескольких домов продолжают мёрзнуть после аварии на теплосетях в Степногорске

В Степногорске ликвидировали последствия коммунальной аварии. Несмотря на это, жители некоторых домов продолжают мёрзнуть в квартирах. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Жительница Степногорска Альбина Жумабаева рассказывает, что отопления в их квартире не было почти двое с половиной суток. Девушка проживает в первом микрорайоне.

"Когда отключили отопление, в квартире было так холодно ночью, будто мы спали в подъезде. У нас дочка недавно переболела пневмонией, мы её сразу отправили в деревню к родственникам. Но не у всех есть такая возможность. В соседнем подъезде, например, у соседки холодно, нет горячей воды. У неё двое маленьких детей", - говорит девушка.

Отопление в квартире Альбины дали вчера, однако батареи до сих пор еле тёплые. Приходится ходить в верхней одежде. Власти не оставляют ситуацию без контроля, принимают меры, но, судя по всему, этого недостаточно.

"С КСК вчера приходила женщина, сказала, что будет тепло. После неё приходил мужчина, и мы сообщили, что у нас батареи еле тёплые. Он сказал, что давление на батареи будет увеличено, но в квартире у нас по-прежнему холодно", - рассказывает Альбина.

Жители города могут обращаться по всем подобным вопросам в КСК, сообщили представители акимата в соцсетях. Однако, как говорит девушка, дозвониться по этим номерам трудно.

"В пятницу вечером в областном акимате сообщили, что отопление во всех квартирах дали. Но на тот момент у нас теплоснабжения в квартире не было. Мы звонили в КСК, но нам никто не отвечал. У нас батареи были холодные, а в некоторых домах отопление уже было", - рассказала девушка.

На видео, отправленных в редакцию BaigeNews.kz, видно, в некоторых дамах появилась изморозь на стенах в угловых помещениях.

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Жители города также оставляют свои жалобы в местных пабликах в соцсетях.

В акимате города сообщили, что подача теплоснабжения города восстановлена.

"Степногорская ТЭЦ работает в штатном режиме, восстановлен температурный график. Весь жилой фонд города обеспечен теплоснабжением, однако по некоторым домам (40 дом 2 микрорайона) имеются проблемы по внутридомовым сетям, дефекты выявлены, в настоящее время ведутся восстановительные работы. Сотрудники энергетических компаний и КСК работают по отдельным обращениям потребителей", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе акимата Акмолинской области сообщили, что во все дома Степногорска после аварии вернулось тепло.