Во все дома Степногорска после аварии вернулось тепло — акимат

В Степногорске ликвидировали последствия коммунальной аварии, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, в данный момент ТЭЦ функционирует в штатном режиме. В работе находятся три энергетических и один водогрейный котлы, восстановлен температурный график. Весь жилой фонд обеспечен теплоснабжением.

"С связи с аномальным понижением температуры до -35 градусов в акимате города поодолжает свою работу оперативный штаб, где созданы локальные группы для своевременного реагирования на обращения граждан. Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы. В составе штаба сотрудники акимата, ЧС, УП, здравоохранения и волонтеры", — рассказал аким Степногорска Алпысбай Кайыржанов.

Сотрудники энергетических компаний проводят мониторинг городских КСК, где есть проблемы с внутридомовыми системами отопления.

Горожан, в чьих домах имеются проблемы с внутридомовой системой отопления, просят передать информацию в КСК для их оперативного устранения.

Напомним, часть жителей Степногорска осталась без тепла в квартирах почти на 11 часов. Аварийный порыв произошёл 7 декабря в 21:45 на пересечении улиц Славской и Целиноградской. После того, как порыв на теплотрассе был устранён, к теплу подключили 60 домов. К выходным проблемы с теплом оставались в четырёх многоэтажках.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня столбики термометров в некоторых регионах Казахстана могут достигнуть отметки в 46 градусов мороза. В эти дни проблемы с отоплением испытывают жители Экибастуза, где ликвидируют последствия ночной аварии на ТЭЦ и Актау, где из-за аварии на тепломагистрали остались жители нескольких микрорайонов. Кроме того, о проблемах с водоснабжением в городе и пригородных сёлах сообщали в Атырау.