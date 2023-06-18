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Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД
Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов рассказал, какое наказание грозит мужчине, захватившему столичное отделение Kaspi Bank, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
"Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по части 2 статьи 261 УК РК "захват заложника", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", — рассказал Марат Ахметжанов.
Глава МВД также прокоментировал силовую операцию по спасению заложников.
"18 июня в 13:51 часов неизвестный, ворвавшись в отделение филиала Kaspi Bank по улице Достык, угрожая предметом похожим на пистолет, взял в заложники семь человек. В 16:35 часов после проведения переговоров сотрудниками спецподразделения проведён штурм. В результате чётко спланированной операции, 30-летний мужчина был задержан, все заложники освобождены. Никто из заложников и захватчик не пострадал", — отметил глава МВД.
Он подчеркнул, что иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат.
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