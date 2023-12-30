Задержка авиарейсов в Астане: в столичный аэропорт пришёл Дед Мороз

В пресс-службе международного аэропорта Астаны рассказали, как обстоят дела с авиарейсами и как ожидают вылета застрявшие там из-за непогоды пассажиры, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что в столичном аэропорту было запланировано выполнить всего 29 рейсов с 15:00 до 00:00 30 декабря. Однако из них 21 был задержан из-за плохой погоды в городе, ещё восемь рейсов были отложены.

"Сейчас в международном аэропорту Астаны свой рейс ждут более 500 пассажиров. Управляющая компания аэропортом столицы Terminals Astana Airport Management создала оперативный штаб и собрала представителей всех авиакомпаний. Представители специально созданной группы и авиакомпании проводят разъяснительную работу среди пассажиров и отвечают на вопросы. Для пассажиров руководство Terminals Astana Airport Management раздало более 2000 порций горячей еды и горячих напитков. Среди пассажиров, чьи рейсы задерживаются, есть дети и подростки. Чтобы подарить им праздничное настроение Дед Мороз и Снегурочка раздали новогодние подарки", — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Аэродром международного аэропорта Астаны сейчас открыт. Однако погода на аэродроме по-прежнему неблагоприятна для взлёта и посадки. По этой причине авиакомпании принимают решение отложить и задержать свои рейсы.

"Аэропорт обслуживает пассажиров круглосуточно. Если вы запланировали перелёт на 30-31 декабря, сможете наблюдать статус рейса на официальном сайте аэропорта (nn-airport.kz) или обращаться в колл центр 8 (7172) 702-999", — говорится в сообщении.

Напомним, этим утром международный аэропорт Астаны из-за непогоды перестал принимать самолёты. В КГ сообщили о десятках задержанных рейсах. Также стало известно о более 500 пассажиров, ожидающих вылета в аэропорту.

Кроме того, в столице отменили некоторые пригородные автобусные маршруты.

О ситуации с автобусами и поездами в непогоду рассказали в Министерстве транспорта РК.

В большинстве регионов страны 31 декабря объявлено штормовое предупреждение