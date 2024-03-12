Я не мог сдержать улыбки - брат Салтанат Нукеновой о суде

Брат убитой Салтанат Нукеновой Айтбек Амангедьды поделился впечатлениями от завершившегося в Астане предварительного слушания уголовного дела, главным фигурантом в котором выступает экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Все ходатайства со стороны защиты Бишимбаева отклонены. В первую очередь, из-за того что они безосновательны. Нельзя просто что-то заявить, потому что тебе так хочется. Нужно подкреплять это аргументами. Следствие прошло качественно, без нарушений. Материалов достаточно для того, чтобы провести главное заседание, которое назначено на 27 марта", - сообщил Айтбек в прямом эфире в Instagram.

Он отметил, что многие его подписчики возмущаются тому, что суд пройдёт с участием присяжных.

"Никто и ничто не может препятствовать суду присяжных. Это его (Бишимбаева - Прим. автора)конституционное право. Поэтому ни судья, ни наша сторона, ни прокурор, никто, даже его адвокаты, ему этого не могут запретить", - заявил брат убитой.

Айтбек признался, что в суде был очень взволнован.

"Но когда судья объявляла своё решение, я не мог сдержать улыбки, потому что это справедливо отказать в том, чтобы удалить из материалов следствия видеозаписи, фотографии, переписки. Они пытались полностью развалить дело и делали это очень муторно. Два дня мы слушали огромные тексты. В первый день это было практически полностью цитирование Уголовно-процессуального кодекса. Можно было просто назвать статью. А они по часу это рассказывали, потом ещё перевод на казахский язык, хотя подсудимый прекрасно понимает русский. Конечно, это всё затягивало процесс и вылилось в два дня вместо двух часов. Это только начало. Нам нельзя расслабляться. Впереди ещё главный суд, суд присяжных. Это всё нужно будет пережить, пройти", - сказал брат Салтанат.

Он поблагодарил своих адвокатов и отметил, что смешно слышать, когда у защитников Бишимбаева "виноваты все, кроме него".

"И подруг нужно посадить за недонесение, хотя статья этого не предусматривает. И было очень смешно, когда адвокат Бишимбаева его Куанышем назвал. Ты не можешь запомнить имя своего подзащитного? Это странно", - прокомментировал Айтбек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aitbek Amangeldi (@aitym)

Напомним, предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.