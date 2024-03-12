Я не мог сдержать улыбки - брат Салтанат Нукеновой о суде
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Брат убитой Салтанат Нукеновой Айтбек Амангедьды поделился впечатлениями от завершившегося в Астане предварительного слушания уголовного дела, главным фигурантом в котором выступает экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Все ходатайства со стороны защиты Бишимбаева отклонены. В первую очередь, из-за того что они безосновательны. Нельзя просто что-то заявить, потому что тебе так хочется. Нужно подкреплять это аргументами. Следствие прошло качественно, без нарушений. Материалов достаточно для того, чтобы провести главное заседание, которое назначено на 27 марта", - сообщил Айтбек в прямом эфире в Instagram.
Он отметил, что многие его подписчики возмущаются тому, что суд пройдёт с участием присяжных.
"Никто и ничто не может препятствовать суду присяжных. Это его (Бишимбаева - Прим. автора)конституционное право. Поэтому ни судья, ни наша сторона, ни прокурор, никто, даже его адвокаты, ему этого не могут запретить", - заявил брат убитой.
Айтбек признался, что в суде был очень взволнован.
"Но когда судья объявляла своё решение, я не мог сдержать улыбки, потому что это справедливо отказать в том, чтобы удалить из материалов следствия видеозаписи, фотографии, переписки. Они пытались полностью развалить дело и делали это очень муторно. Два дня мы слушали огромные тексты. В первый день это было практически полностью цитирование Уголовно-процессуального кодекса. Можно было просто назвать статью. А они по часу это рассказывали, потом ещё перевод на казахский язык, хотя подсудимый прекрасно понимает русский. Конечно, это всё затягивало процесс и вылилось в два дня вместо двух часов. Это только начало. Нам нельзя расслабляться. Впереди ещё главный суд, суд присяжных. Это всё нужно будет пережить, пройти", - сказал брат Салтанат.
Он поблагодарил своих адвокатов и отметил, что смешно слышать, когда у защитников Бишимбаева "виноваты все, кроме него".
"И подруг нужно посадить за недонесение, хотя статья этого не предусматривает. И было очень смешно, когда адвокат Бишимбаева его Куанышем назвал. Ты не можешь запомнить имя своего подзащитного? Это странно", - прокомментировал Айтбек.
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Напомним, предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.
Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).
Бишимбаев заявил, что не признает вину. Его адвокаты настаивают на следственном эксперименте.
Стало известно, что суд пройдёт с участием присяжных. Дата начала главного разбирательства - 27 марта.
Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Родные убитой опасались, что дело могут "замять".
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