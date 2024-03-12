Суд над Бишимбаевым пройдёт с участием присяжных

Суд удовлетворил просьбу адвокатов Куандыка Бишимбаева о процессе с участием суда присяжных, передаёт BaigeNews.kz.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.

Бишимбаева обвиняют пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).



Бишимбаев заявил, что не признает вину. Его адвокаты настаивают на следственном эксперименте.