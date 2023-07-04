Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына

Фото: instagram.com/daulet_bolatuly_turlykhanov

Прославленный спортсмен, а ныне депутат мажилиса Даулет Турлыханов вступился за сына, подозреваемого в избиении супружеской пары юристов в Алматы, и попросил не травить парня, передаёт BaigeNews.kz.

"Ситуация муссируется в социальных сетях более пяти месяцев. Вторая сторона конфликта создаёт искусственный общественный резонанс. Да, инцидент был - идут следственные мероприятия. От закона никто не уйдёт. Хочу отметить, что в стране очень много других нерешённых проблем, которые стоят большего внимания и концентрации общественного взора. И мне не совсем понятно, зачем тема вокруг моего сына вновь и вновь становится центром всех новостей. Все те, кто мог получить хайп, повысить рейтинги - получили желаемое. Давайте на этом остановимся", - написал Турлыханов в Instagram.

Он заявил, что постоянные информационные атаки оказывают "колоссальное психологическое давление" на его сына.

"Он ещё молод. Это не было дезертирством, а скорее самоотлучение (самоволка). И я горд, что сын служит в Вооружёных силах РК. Влюблённый парень, кто из нас не любил?! Отлучился ради встречи с девушкой. Да, глупо, но это молодость, чувство, эмоции, Сейчас я как отец переживаю за своего ребёнка. Его психологическое состояние из-за сильного общественного давления оставляет желать лучшего. Ребята в его возрасте близко воспринимают критику, и я боюсь за его жизнь. Он – мой сын. Какой родитель желает плохого своему ребенку. И не дай Бог, он наложит на себя руки – я этого не оставлю просто так. Обязательно виновные, те, кто приложил руку, понесут наказание по всей строгости закона", - пригрозил Турлыханов.

Он отметил, что отдал большую часть своей жизни спорту высших достижений, воспитал чемпионов Азии, мира и Олимпийских игр.

"И я горд, что являюсь сыном казахского народа! Все мои труды, пот, кровь, победы - словно заслуга перед народом, чью любовь и уважение получал и получаю все эти годы. Столько сил, времени было вложено для того, чтобы стать тем, кем я являюсь сейчас. И один инцидент с моим сыном очерняет мою честь. Сейчас мне сложно вдвойне. Ещё раз повторю, что сейчас ведутся следственные мероприятия. И все будет решаться в рамках закона. Прошу отнестись с пониманием", - заключил Турлыханов.

Напомним, рядовой срочной службы Нурасыл Болат проходит фигурантом по уголовному делу о хулиганстве. На него в феврале 2023 года написала заявление семья известных юристов - Олег Чернов и Анна Димитриевич. Они заявили, что парень избил их, когда те пытались защитить незнакомую девушку от его нападков.

Депутат мажилиса Даулет Турлыханов комментировал инцидент и заявил, что его сын будет отвечать по закону. Он также извинился за поступок сына.

3 июля стало известно, что сын депутата сбежал из воинской части. Вечером того же дня его нашли.

Министр обороны после инцидента заявил, что у парня есть проблемы с воспитанием.