Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях

Новое видео с с сыном известного бойца Даулета Турлыханова активно распространяется в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, наделавший много шума и вызвавший большой резонанс в обществе инцидент произошёл в начале февраля на парковке одного из алматинских развлекательных заведений. В результате инцидента пострадала семейная пара Олег Чернов и Анна Димитриевич, которые пытались заступиться за девушку, а в итоге пострадали сами.

На кадрах видно, как Нурасыл Болат наносит удар сначала мужчину, а затем с размаху бьёт в лицо Анны, после чего женщина падает на землю.

"Это видео было у нас, у них и у сотрудников полиции УП Бостандыкского района. Сегодня узнала, что этот ролик уже есть в соцсетях. Сразу скажу, что это была не наша инициатива его распространять", - пишет она на своей странице в Instagram.

Девушка обратилась к подписчикам, которые считают подозрительным то, что пара оказалась там же, где был сын депутата.

"Некоторые пишут в комментах как так вышло, что мы оказались в том месте, где находился сын будущего депутата? Все просто. Мы отдыхали в том месте, где его не было и быть не должно было, так как служит он в армии, в Отаре. А теперь те, кто читает этот пост, задайте главный вопрос - кто вывез из воинской части почти за 200 километров в Алматы Нурасыла, и как он оказался возле того места, где мы отдыхали?", - добавила она. Напомним, пострадавшие намерены взыскать с сына мажилисмена 25 миллионов тенге.