Сбежавшего из воинской части сына депутата Турлыханова нашли

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В Министерстве обороны сообщили, что сын депутата Даулета Турлыханова Нурасыл Болат был найден и доставлен в воинскую часть, где проходит службу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства. Речь идёт о сыне депутата Даулета Турлыханова, которого подозревают в избиении супружеской пары из Алматы.

"3 июля 2023 года в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, организованных органами внутренних дел и военной полиции, было установлено местонахождение ранее самовольно оставившего воинскую часть, рядового срочной службы Б. Военнослужащий доставлен к месту прохождения службы", — говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту проводится служебное расследование.

Накануне в Минобороны сообщили, что Нурасыл Болат сбежал из Конаевского гарнизона.