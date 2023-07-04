"Пробелы в воспитании" — министр обороны о побеге сына депутата Турлыханова

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Министр обороны Руслан Жаксылыков прокомментировал побег сына депутата мажилиса Даулета Турлыхнова, передаёт BaigeNews.kz.

"При возвращении в воинскую часть совершил самовольную отлучку. Это дисциплинарный проступок, в соответствии с дисциплинарным уставом он будет подвержен наказанию. Всё остальное принимает орган уголовного преследования. В соответствии с решением органа военного преследования он находился под наблюдением командования и совершил самовольную отлучку. Армия — это не колония для содержания малолетних преступников. У нас совершенно другие функции. А это пробелы в воспитании, понимаете. О чём я не раз говорил. Воспитание должно быть в первую очередь. мы пробелы в воспитании не исправляем, не можем. У нас другая функция", — сказал министр в кулуараха правительства

Накануне в Минобороны сообщили, что Нурасыл Болат сбежал из Конаевского гарнизона. Сын Турлыханова проходит фигурантом по уголовному делу о хулиганстве. На него в феврале 2023 года написала заявление семья известных юристов — Олег Чернов и Анна Димитриевич. Они заявили, что парень избил их, когда те пытались защитить незнакомую девушку от его нападков.

Депутат мажилиса Даулет Турлыханов комментировал ранее инцидент и заявил, что его сын будет отвечать по закону, и извинился за поступок сына.