Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев

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В министерстве обороны сообщили, что из Конаевского гарнизона сбежал военнослужащий, передаёт BaigeNews.kz. Речь идёт о сыне депутата Даулета Турлыханова, которого подозревают в избиении супружеской пары из Алматы.

"2 июля 2023 года рядовой срочной службы Б., проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, после окончания срока ареста (был привлечен к административной ответственности в виде содержания на гауптвахте за неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника) и при следовании в расположение воинской части в сопровождении военнослужащего скрылся в неизвестном направлении", - сообщил официальный телеграм-канал Минобороны.

Организованы поисковые мероприятия по установлению местонахождения военнослужащего. По данному факту назначено служебное расследование.

Напомним, рядовой срочной службы Нурасыл Болат проходит фигурантом по уголовному делу о хулиганстве. На него в феврале 2023 года написала заявление семья известных юристов - Олег Чернов и Анна Димитриевич. Они заявили, что парень избил их, когда те пытались защитить незнакомую девушку от его нападков.

Депутат мажилиса Даулет Турлыханов комментировал ранее инцидент и заявил, что его сын будет отвечать по закону. Он также извинился за поступок сына.