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Лента новостей

instagram.com/@daulet_bolatuly_turlykhanov Сегодня, 15:21
812
Сегодня, 15:21
812
Фото: instagram.com/@daulet_bolatuly_turlykhanov

Турлыханов извинился за поступок сына

Известный спортсмен Даулет Турлыханов извинился за поступок сына, избившего юристов в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

С заявлением Турлыханов выступил в соцсетях.

"Хотел бы изложить свою позицию по инциденту, произошедшему в ночь с 10 на 11 февраля в Алматы, с участием моего сына. Мой сын Нурасыл является совершеннолетним и самостоятельным человеком. В случае, если его вина будет доказана, он будет отвечать за свои действия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В тоже время я приношу свои извинения за поступок сына", - написал Турлыханов в Instagram.

Напомним, Анна и Олег Черновы, известные юристы, сообщили, что их избил сын спортсмена. В полиции заявили, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК - "Хулиганство". По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы.

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#избиение #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:21
812
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