Известный спортсмен Даулет Турлыханов извинился за поступок сына, избившего юристов в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

С заявлением Турлыханов выступил в соцсетях.

"Хотел бы изложить свою позицию по инциденту, произошедшему в ночь с 10 на 11 февраля в Алматы, с участием моего сына. Мой сын Нурасыл является совершеннолетним и самостоятельным человеком. В случае, если его вина будет доказана, он будет отвечать за свои действия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В тоже время я приношу свои извинения за поступок сына", - написал Турлыханов в Instagram.