Воздушные судна и пожарные поезда: как тушат лесной пожар в Костанайской области

Фото: МЧС РК

С природным пожаром в Аулиекольском районе продолжают бороться с земли и воздуха: на месте работают 235 человек, 32 единицы техники, в том числе три авиационных судна и три пожарных поезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Кроме того, с вертолётов сбрасывают воду в точки, охваченные огнём. Уже проведено 12 сбросов и слито 36 тонн воды, которую берут из естественного водоёма на расстоянии 25 километров.

Для жителей создана горячая линия ДЧС, работают психологи. Нуждающиеся в помощи могут позвонить по номеру 8 714 2 50 36 24, а также по телефонам 112 и 101.

"Эвакуированных из сёл жителей разместили в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате, обеспечили их питанием. Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" граждане имеют право на возмещение ущерба, полученного в результате чрезвычайной ситуации природного характера", – уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось об эвакуации жителей четырех сёл: Озёрное, Аманкарагай, Калинино и Лесное.

Напомним, природный пожар начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

На данный момент, площадь пожара превысила 3000 гектаров, огонь подобрался к Озёрному, пострадали более полусотни дворов, зафиксирована угроза пожара на нефтебазе. Силы и средства МЧС перегруппированы для защиты ближайших населённых пунктов. На помощь прибывает техника из соседних регионов страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров.