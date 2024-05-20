Казахстанцы смогут снова летать прямым рейсом в Прагу

Из столичного аэропорта возобновляются рейсы в Прагу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Международный аэропорт Астаны.

Первый рейс из аэропорта Астаны в Прагу состоится 22 мая 2024 года. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю (по средам и субботам).