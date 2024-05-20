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Казахстанцы смогут снова летать прямым рейсом в Прагу

Вчера, 14:38
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baigenews.kz Вчера, 14:38
Вчера, 14:38
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Фото: baigenews.kz

Из столичного аэропорта возобновляются рейсы в Прагу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Международный аэропорт Астаны.

Первый рейс из аэропорта Астаны в Прагу состоится 22 мая 2024 года. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю (по средам и субботам).

"Вылет из Астаны в 8:30, прибытие в Прагу 10:25 (время местное). Вылет из Праги 11:15, прилет в Астану 20:10. Это долгожданное направление позволит жителям столицы и Казахстана посетить прекрасную столицу Чехии, а также жителям Чехии увидеть одну из молодых столиц мира - город Астану", - говорится в сообщении.

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