Казахстанцы смогут снова летать прямым рейсом в Прагу
Вчера, 14:38
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Вчера, 14:38Вчера, 14:38
678Фото: baigenews.kz
Из столичного аэропорта возобновляются рейсы в Прагу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Международный аэропорт Астаны.
Первый рейс из аэропорта Астаны в Прагу состоится 22 мая 2024 года. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю (по средам и субботам).
"Вылет из Астаны в 8:30, прибытие в Прагу 10:25 (время местное). Вылет из Праги 11:15, прилет в Астану 20:10. Это долгожданное направление позволит жителям столицы и Казахстана посетить прекрасную столицу Чехии, а также жителям Чехии увидеть одну из молодых столиц мира - город Астану", - говорится в сообщении.
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