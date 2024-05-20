В каких пассажирских поездах обновят вагоны в 2024 году в Казахстане

140 пассажирских вагонов планируют обновить в этом году в Казахстане. Об этом сообщили в министерстве транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Из запланированного объёма поставлены 50 единиц. До конца полугодия ожидают ещё 12 вагонов. Их распределят по маршрутам: Кызылорда-Семей, Павлодар-Алматы, Актобе-Атырау и Алматы-Сарыагаш.

"До конца года также будут обновлены вагоны в направлениях Павлодар-Туркестан, Караганды-Самара, Караганды-Омск, Костанай-Алматы", - уточнили в ведомстве.

Вагоны приобретены у отечественного производителя. Они соответствуют всем современным требованиям (оснащены системой кондиционирования воздуха, видеонаблюдения, устройствами для обеззараживания рециркуляционного воздуха, биотуалетными комплексами, розетками, USB портами для подзарядки мобильных устройств/гаджетов и индивидуальным освещением возле каждого места, микроволновыми печами, холодильниками, диспенсерами для питьевой воды, кипятильниками). Имеются купе, предназначенные для маломобильных граждан.