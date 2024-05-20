В Казахстане введены новые основания для отказа в приеме в гражданство

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев рассказал, в каком случае в Казахстане теперь смогут отказать в приеме в гражданство, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства на минувшей неделе подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты в cфере миграции населения и уголовно-исполнительной системы". Документом в Закон "О гражданстве" вводятся и уточняются основания для отказа в приеме в гражданство, такие как незнание государственного языка на элементарном уровне, а также основ истории и Конституции нашей страны", - сказал на брифинге в МВД Шынгыс Алекешев.

При этом он отметил, что элементарный уровень будет определяться Министерством науки и высшего образования.

"Целью поправок является быстрая адаптация и интеграция в общество. Знание языка – прежде всего нужно самим гражданам, желающие получить наше гражданство, чтобы быстрее влиться в общество и участвовать в жизни государства", - добавил он.

По его словам, эти поправки соответствуют мировой практике, так как во многих странах для получения гражданства необходимо сдать экзамен на знание истории государства и государственного языка.

"В Германии претендующим на получение гражданства предъявляются высокие требования к знанию немецкого языка, сохранению немецкой культуры и традиций. В Канаде необходимо знать историю и обязанности гражданина этой страны, а также подтвердить тест на знание английского или французского языка, в зависимости от провинции. В Турции при получении гражданства на общих основаниях является обязательное знание турецкого языка", - отметил официальный представитель МВД.

При этом для предотвращения двойного гражданства вводится новое основание для регистрации утраты гражданства РК.