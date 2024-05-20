КМГ намерен выплатить дивиденды акционерам на 300 млрд тенге

Совет директоров по итогам 2023 года рекомендовал распределить дивиденды акционерам в размере 300 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

"Решением Совета директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз" от 15 мая 2024 года на основании аудированной финансовой отчетности предложено внести на рассмотрение Общего собрания акционеров КМГ вопрос о распределении чистой прибыли по итогам 2023 года в размере 960 млрд тенге в следующем порядке: сумму в размере 300 млрд тенге направить на выплату дивидендов акционерам КМГ, сумму в размере 660 млрд тенге оставить в распоряжении КМГ", - говорится в сообщении.

По информации нацкомпании, размер дивидендов за 2023 год на одну простую акцию составит 491,71 тенге.