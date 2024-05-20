Названа дата проведения Astana Half Marathon

16 июня в столице Казахстана пройдёт один из самых масштабных забегов Astana Half Marathon. Маршрут проложен по самым знаковым достопримечательностям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

В этом году на старт выйдут 6 000 атлетов из более чем 20 стран мира.

Участники Astana Half Marathon стартуют с площади перед территорией EXPO, пробегут по центральным улицам города, мимо монумента "Байтерек", торгового центра "Хан Шатыр", Дворца Независимости и Ботанического сада.

Мероприятие включено в Ассоциацию международных стартов и пробегов AIMS, а трассы полумарафона сертифицированы в соответствии со стандартами World Athletics.

"С 2022 года география мероприятий фонда "Смелость быть первым" расширилась, охватив не только Алматы, но и Астану, Туркестан. Мы ставим перед собой амбициозную цель: зажечь любовь к бегу во всех уголках Казахстана, подобно тому, как это произошло в Алматы, который по праву можно назвать беговой столицей нашей страны. Наша миссия – популяризировать спорт и активный образ жизни, а также сделать бег доступным и привлекательным для людей всех возрастов и физических возможностей", – отметил председатель попечительского совета корпоративного фонда "Смелость быть первым" Галимжан Есенов.

В 2024 году представлено 4 дистанции: 21,1 км (полумарафон), 10 км, 10 км (скандинавская ходьба) и командная эстафета Экиден.

Все участники, пробежавшие свою дистанцию на Astana Half Marathon, получат на финише медаль. Призёры в возрастных категориях на всех дистанциях, а также победители абсолютной категории будут награждены ценными и денежными призами.

Регистрация завершится 3 июня.