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Названы самые популярные курорты Казахстана

Вчера, 16:02
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baigenews.kz Вчера, 16:02
Вчера, 16:02
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Фото: baigenews.kz

В 2023 году число туристов, отдохнувших в 19 казахстанских курортных зонах, превысило более 3,8 млн человек. Данный показатель вырос на 311 тыс. человек в сравнение с годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

Как отметили в ведомстве, гостиницы при курортах Казахстана заработали более 130 млрд тенге.

Алматинский горный кластер стал самым популярным местом у любителей путешествия, его посетило более 2,3 млн человек.  Следом расположилась Мангистауская курортная зона (более 356,2 тыс. чел.), Щучинско-Боровская (305,4 тыс. чел.) и замыкает список лидеров побережье озера Алаколь Абайской области (205,8 тыс. чел.).

"С каждым годом число туристов, отдыхающих на отечественных курортах, уверенно растет. Этот положительный тренд свидетельствует о привлекательности наших курортных зон и усилении интереса к туристическому потенциалу Казахстана. Наша цель - дальнейшее совершенствование условий для приема туристов, чтобы каждый гость почувствовал тепло и гостеприимство нашей страны", – отметил Председатель комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.

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