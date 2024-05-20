Названы самые популярные курорты Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2023 году число туристов, отдохнувших в 19 казахстанских курортных зонах, превысило более 3,8 млн человек. Данный показатель вырос на 311 тыс. человек в сравнение с годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта.
Как отметили в ведомстве, гостиницы при курортах Казахстана заработали более 130 млрд тенге.
Алматинский горный кластер стал самым популярным местом у любителей путешествия, его посетило более 2,3 млн человек. Следом расположилась Мангистауская курортная зона (более 356,2 тыс. чел.), Щучинско-Боровская (305,4 тыс. чел.) и замыкает список лидеров побережье озера Алаколь Абайской области (205,8 тыс. чел.).
"С каждым годом число туристов, отдыхающих на отечественных курортах, уверенно растет. Этот положительный тренд свидетельствует о привлекательности наших курортных зон и усилении интереса к туристическому потенциалу Казахстана. Наша цель - дальнейшее совершенствование условий для приема туристов, чтобы каждый гость почувствовал тепло и гостеприимство нашей страны", – отметил Председатель комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.
Самое читаемое
- Президент принял главу МИД России Сергея Лаврова
- Все пассажиры погибли при крушения вертолета Раиси
- 51-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре
- Трагедия в Таразе: мужчина застрелил друга из автомата Калашникова
- Найдены тела погибших при крушении вертолета президента Ирана