Осуждённый вайнер Мейржан Туребаев вышел в краткосрочный отпуск

Вайнер Мейржан Туребаев, который отбывает срок в колонии-поселении, вышел в краткосрочный отпуск, передаёт BaigeNews.kz.

"У Мейржана краткосрочный отпуск, положенный по закону. Дети на седьмом небе от счастья. Младшие с последней их встречи начали говорить и задают ему очень много вопросов. Старшие уже осознанные, молча сидят рядом, обнимают его, понимая, что скоро он опять уедет в Павлодар. Там Мейржан днём работает в РГП "Енбек", а вечером возвращается в учреждение. И самое главное, сердце мамы стало спокойнее. Пусть ненадолго, но единственный сын рядом", – написала в соцсетях супруга Туребаева Дана Есеева.

Она опубликовала видео, снятое дома, на котором Мейржан Туребаев находится в окружении детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Есеева Дана Сабировна (@dana_yesseyeva)

Вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов в 2023 году осуждены на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности. Они являются фигурантами уголовного дела по факту создания и руководства финансовой пирамидой Mudarabah capital. Кроме них к различным срока приговорены 10 человек.