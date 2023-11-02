Визит Орбана расширит экономическое сотрудничество между Казахстаном и Венгрией - политолог

В Казахстане с официальным визитом находится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Глава государства и венгерский премьер провели продуктивный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также пришли к мнению, что нужно предпринять дополнительные шаги для увеличения торгового оборота между странами. Что связывает Казахстан и Венгрию помимо торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказал политолог, философ, директор Центра политических исследований Айдар Амребаев.

Айдар Амребаев начал разговор с того, что между Казахстаном и Венгрией, помимо стабильных торговых отношений есть прочное связующее звено – общие исторические корни. В истории были известные факты, когда потомки кыпчакских племён в XIII веке переселились в Венгрию из казахских степей.

"У нас есть исторические связи, такая кыпчакская общность. В последнее время эти связи стали интенсивнее развиваться. Они достаточно активно рассматриваются, исследуются среди научной общественности. Если помните, Венгрия стала инициатором Игр кочевников в 2022 году", - отметил политолог.

Также Айдар Амребаев высказался об относительно яркой личности венгерского премьера, который имеет свою особую позицию по многим международным вопросам.

"Если брать позиционирование Европейского союза в отношении самых разных актуальных проблем международных отношений, то у Виктора Орбана всегда своя уникальная позиция, иногда даже идущая вразрез общему позиционированию Европейского союза. Он вообще довольно харизматичный политик. В этом смысле он представляется, с моей точки зрения, интересной фигурой, которая имеет довольно тесные связи, например, с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. У него своё позиционирование в отношении украинско-российского конфликта. Персонально это любопытный актор, который, несмотря на общие тренды, имеет своё собственное видение, свою позицию", - считает политолог.

Он отмечает, что в политике важное значение имеют такие личные контакты лидеров. Взаимопонимание и взаимная комплиментарность президента Токаева и господина Орбана представляются для него знаковыми и интересными.

Айдар Амребаев подчеркнул, что визит Орбана в Казахстан носит стратегический характер.

"Визит премьер-министра Венгрии осуществляется в целях участия в очередном заседании Союза Тюрских государств. Венгрия является наблюдателем. Поскольку он приехал раньше этого форума, то, конечно, предполагается обсуждение широкого спектра вопросов, среди которых политическое взаимодействие. Оно носит стратегический характер между нашими странами. Это очень важный момент. Регулярно глава Казахстана встречается как с премьер-министром, так и с президентом Венгрии. Они обмениваются мнениями по широкому спектру вопросов международной повестки дня", - отметил политолог.

Политолог считает, что на сегодняшний день экономическое сотрудничество между Казахстаном и Венгрией реализовано не в полной мере. Данный визит должен повлиять на расширение двусторонних отношений.

"Есть заинтересованность в расширении экономического сотрудничества. Оно явно является недостаточным на сегодняшний день. Я думаю, что движение Казахстана в плане экономической и социальной модернизации должно иметь определеннные ориентиры. Венгрия и вообще страны Восточной Европы для нас являются сопоставимыми партнёрами по уровню экономического развития, взаимных возможностей. Этим обусловлен визит. Он позволит расширить имеющиеся возможности, увидеть новые перспективы развития, укрепить отношения, скоорденировать позиции", - сказал политолог.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Казахстан накануне вечером. В аэропорту Астаны его встретил вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин.

Сегодня в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Затем президент Казахстана и венгерский премьер провели переговоры в узком и расширенном составах.