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В одном из штатов США детям запретили заводить аккаунты в соцсетях

Сегодня, 05:10
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pexels.com / иллюстративное Сегодня, 05:10
Сегодня, 05:10
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Фото: pexels.com / иллюстративное

Несовершеннолетним жителям штата Флорида (США) запретили заводить аккаунты в соцсетях, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН-ТВ.

Соответствующий указ опубликовал на своем официальном сайте губернатор региона Рон Десантис. Согласно решению правительства, детям до 14 лет запрещено заводить аккаунты в социальных сетях. 

"Социальные сети наносят вред детям различными способами. Закон даст родителям больше возможностей для их защиты",  цитирует Десантиса Reuters.

Детям, достигшим возраста 1415 лет, уже можно будет заводить аккаунты в социальных сетях, но только с согласия родителей или официальных опекунов.

Напомним, конгресс США поддержал законопроект о запрете в стране популярного сервиса TikTok. 

Власти США уже пытались ограничить доступ к приложению, ссылаясь на риски для национальной безопасности. Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект, если он пройдет в сенате.

Первым штатом США, где законодательно запретили приложение TikTok, стала Монтана. Местные власти пояснили, что таким образом хотят защитить личные данные жителей.

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