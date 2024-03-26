В одном из штатов США детям запретили заводить аккаунты в соцсетях
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Несовершеннолетним жителям штата Флорида (США) запретили заводить аккаунты в соцсетях, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН-ТВ.
Соответствующий указ опубликовал на своем официальном сайте губернатор региона Рон Десантис. Согласно решению правительства, детям до 14 лет запрещено заводить аккаунты в социальных сетях.
"Социальные сети наносят вред детям различными способами. Закон даст родителям больше возможностей для их защиты", — цитирует Десантиса Reuters.
Детям, достигшим возраста 14–15 лет, уже можно будет заводить аккаунты в социальных сетях, но только с согласия родителей или официальных опекунов.
Напомним, конгресс США поддержал законопроект о запрете в стране популярного сервиса TikTok.
Власти США уже пытались ограничить доступ к приложению, ссылаясь на риски для национальной безопасности. Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект, если он пройдет в сенате.
Первым штатом США, где законодательно запретили приложение TikTok, стала Монтана. Местные власти пояснили, что таким образом хотят защитить личные данные жителей.
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