В одном из штатов США детям запретили заводить аккаунты в соцсетях

Несовершеннолетним жителям штата Флорида (США) запретили заводить аккаунты в соцсетях, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН-ТВ.

Соответствующий указ опубликовал на своем официальном сайте губернатор региона Рон Десантис. Согласно решению правительства, детям до 14 лет запрещено заводить аккаунты в социальных сетях.

"Социальные сети наносят вред детям различными способами. Закон даст родителям больше возможностей для их защиты", — цитирует Десантиса Reuters.

Детям, достигшим возраста 14–15 лет, уже можно будет заводить аккаунты в социальных сетях, но только с согласия родителей или официальных опекунов.

Напомним, конгресс США поддержал законопроект о запрете в стране популярного сервиса TikTok.

Власти США уже пытались ограничить доступ к приложению, ссылаясь на риски для национальной безопасности. Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект, если он пройдет в сенате.

Первым штатом США, где законодательно запретили приложение TikTok, стала Монтана. Местные власти пояснили, что таким образом хотят защитить личные данные жителей.