Конгресс поддержал законопроект о запрете TikTok в США

Палата представителей американского конгресса приняла законопроект, в соответствии с которым соцсеть TikTok может быть заблокирована в США. Теперь документ отправится в сенат, однако как проголосуют сенаторы — пока неясно. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си, передает BaigeNews.kz.

В нижней палате за проект проголосовали 352 конгрессменов, против — 65.

Законопроект позволяет ввести запрет на TikTok в магазинах приложений до тех пор, пока платформа, которой пользуются около 170 миллионов американцев, не будет выведена из материнской компании — китайской ByteDance. Законодатели утверждают, что ByteDance имеет связи с китайской компартией, однако компания отрицает это.

Власти США уже пытались ограничить доступ к приложению, ссылаясь на риски для национальной безопасности. Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект, если он пройдет в сенате.

Если это случится, у ByteDance будет чуть больше пяти месяцев с момента его принятия, чтобы выполнить требования. Напомним, американские чиновники утверждают, что, будучи китайской компанией, TikTok потенциально дает Пекину возможность собирать данные об американцах и влиять на общественное мнение. С платформой законодатели борются уже несколько лет.

Газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось о слежке за пользователями популярной операционной системы Android, которая осуществлялась при помощи TikTok.

Первым штатом США, где законодательно запретили приложение TikTok, стала Монтана. Местные власти пояснили, что таким образом хотят защитить личные данные жителей.

В августе 2020 году занимавший в то время пост президента США Дональд Трамп издал указ, ограничивающий работу TikTok в США.

В сентябре того же года в США запретили скачивать, распространять или поддерживать мобильные приложения TikTok и WeChat. Следующий президент США Джо Байден в 2021 году отменил этот указ.