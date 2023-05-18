TikTok запретили в одном из штатов США

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Монтана стала первым штатом США, где законодательно запретили самое загружаемое неигровое приложение в мире - TikTok, передаёт BaigeNews.kz.

Закон подписал губернатор штата Грег Джанфорте.

"Чтобы защитить личные данные жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая, я запретил TikTok в Монтане", - написал губернатор в Twitter.

Запрет вступит в силу 1 января 2024 года. Онлайн-магазинам приложений Google и Apple с того момента запретят предоставлять TikTok для скачивания на территории штата Монтана.

Для тех, кто уже пользуется платформой, санкций не предусмотрено.

Реакции со стороны TikTok пока не последовало. Однако ранее представители платформы заявляли, что готовящийся закон "нарушает права жителей Монтаны" и компания "продолжит работу по защите прав пользователей внутри и за пределами штата".

Напомним, в 2020 году тогдашний президент США Дональд Трамп запретил гражданам скачивать TikTok и мессенджер WeChat. Новый президент Джо Байден после вступления в должность отменил этот указ.