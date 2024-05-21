Показатель износа теплосетей в Казахстане планируют снизить к 2029 году

Министерство нацэкономики разработало проект Программы финансирования проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства РК до 2029 года, передаёт BaigeNews.

Цель - строительство и модернизация (реконструкция, капитальный ремонт) инженерных сетей электро-, теплоснабжения и активов, задействованных при производстве тепловой энергии.



Ожидаемые результаты - снижение показателя износа инженерных сетей электро-, теплоснабжения и активов, задействованных при производстве тепловой энергии ежегодно в среднем на 2-3% в зависимости от субъекта естественных монополий и регулируемых услуг.



В частности, показатель износа теплосетей планируют снизить с 51% до 40% к 2029 году, а сетей электроснабжения - с 60% до 50% к 2029 году.



Финансировать проект планируют из республиканского бюджета и средств финансирующих организаций.



Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 3 июня 2024 года.