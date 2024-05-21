  • 21 Мая, 12:49
  • BAIGENEWS

В Астане начали ремонтировать дорогу республиканского значения

Сегодня, 12:17
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 12:17
Сегодня, 12:17
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Фото: gov.kz

На участке автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход Астана" с 21 мая 2024 года начали проводить плановый средний ремонт, передаёт BaigeNews. В связи с этим в АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили схему объезда.

В нацкомпании уточнили, что плановый средний ремонт на 46-53 км автодороги будет проводиться по 25 мая.

"В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут", – говорится в сообщении АО "НК "КазАвтоЖол".

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