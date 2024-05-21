В Астане начали ремонтировать дорогу республиканского значения

На участке автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход Астана" с 21 мая 2024 года начали проводить плановый средний ремонт, передаёт BaigeNews. В связи с этим в АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили схему объезда.

В нацкомпании уточнили, что плановый средний ремонт на 46-53 км автодороги будет проводиться по 25 мая.