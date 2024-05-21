В Астане начали ремонтировать дорогу республиканского значения
Сегодня, 12:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:17Сегодня, 12:17
97Фото: gov.kz
На участке автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Обход Астана" с 21 мая 2024 года начали проводить плановый средний ремонт, передаёт BaigeNews. В связи с этим в АО "НК "КазАвтоЖол" предоставили схему объезда.
В нацкомпании уточнили, что плановый средний ремонт на 46-53 км автодороги будет проводиться по 25 мая.
"В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут", – говорится в сообщении АО "НК "КазАвтоЖол".
Самое читаемое
- Президент принял главу МИД России Сергея Лаврова
- Все пассажиры погибли при крушения вертолета Раиси
- 51-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре
- Трагедия в Таразе: мужчина застрелил друга из автомата Калашникова
- В отношении экс-акима заведено уголовное дело в Костанайской области