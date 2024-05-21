Земли в Туркестанской области обработали от самой опасной саранчи

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область вице-премьер Серик Жумангарин провел осмотр полей районов, где проводится массовая обработка от саранчи, передаёт BaigeNews.

Туркестанская область входит в топ-3 регионов по самым большим площадям, подлежащим обработке. Она первой вступила в фазу активной борьбы с самым опасным видом саранчи – марокканской. Всего обработке подлежит 272 тыс. гектаров земли, из них на 19 мая уже обработано 252 тыс. га, что составляет 93%. В ближайшие дни будут закончены работы на оставшихся 20 тыс. га.

В обработке таких огромных площадей региона занято свыше 360 человек. Это инспекторы, специалисты из районов и городов Туркестанской и других областей, прогнозного центра и даже местные неравнодушные жители. Работа идет пешим ходом, на машинах, с помощью самолетов и беспилотников. Итого с земли обрабатывается 162 тыс. га, с воздуха – 107 тыс. га, с применением ранцевого опрыскивателя – 1 тыс. га, беспилотниками – 1,4 тыс. га.

Серик Жумангарин на месте изучил механизмы и методы обработки от саранчи, переговорил с подрядчиками, кто проводит весь цикл работ против вредителей: от поставки и хранения препаратов до услуг по обработке.

Напомним, что в Туркестанской области в виде пилотного проекта апробируется оказание всего цикла услуг одним подрядчиком. Перейти централизованно на единый закуп услуг по борьбе с саранчой по всей стране планируется в следующем году.